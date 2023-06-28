Настанут тяжелые времена: эти три знака зодиака погрязнут в проблемах

Обычно проблемы наваливаются внезапно. Порой наваливается все и сразу. Если не быть готовым к такому, то это может обернуться плачевными последствиями. Конец июня 2023-го принесет немало проблем представителям трех знаков зодиака.
Астрологи предупредили, что из-за энергии Плутона их ожидает разочарование и агрессивное поведение. Они раскрыли, кого ждут тяжелые времена.
Первыми в этом списке оказались Тельцы. Они в конце июня почувствуют себя подавленным. Так как напряжение будет зашкаливать, то представители этого знака зодиака могут сорваться на близких. Если эмоции возобладают над всем, то это приведет к конфликтам.
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Близнецы отталкивают людей которые на них давят.
«Энергия Плутона заставляет почувствовать себя в ловушке, и вы паникуете», – пишет источник.
А вот Девы захотят всех от себя отдалить. Энергия Марса и Плутона будет разжигать злобу и мстительность. Поэтому последствия не будут волновать этот знак зодиака. Они всеми силами дадут отпор врагам и покажут, что они не прогнутся.
Астрологи посоветовали всем этим людям сохранять спокойствие и запаситесь терпением, чтобы избежать нервных ситуаций.