Доллар взлетел на 58 процентов: ждать ли катастрофы в июле — аналитики дали четкий ответ

Рубль в последние месяцы демонстрирует стабильность, с постоянством снижаясь и дешевея на валютных торгах.

«За прошедшие 12 месяцев курс доллара к рублю вырос на 58 процентов, евро — на 59 процентов. С начала текущего года доллар подорожал на 20 процентов, а евро — на 26 процентов. Это связано с укреплением европейской валюты относительно «американца», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.