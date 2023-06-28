Доллар взлетел на 58 процентов: ждать ли катастрофы в июле — аналитики дали четкий ответ

Рубль в последние месяцы демонстрирует стабильность, с постоянством снижаясь и дешевея на валютных торгах.
«За прошедшие 12 месяцев курс доллара к рублю вырос на 58 процентов, евро — на 59 процентов. С начала текущего года доллар подорожал на 20 процентов, а евро — на 26 процентов. Это связано с укреплением европейской валюты относительно «американца», — отметил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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По словам Владислава Антонова, катастрофы с курсом рубля в июле не произойдет. Плавное снижение будет продолжаться.
Ближайшая зона для доллара оценивается в 89–90 рублей, для евро — 95–96 рублей.
По материалам 1prime.ru.