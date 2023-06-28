Как избавиться от сорняков на даче — делаем это с грядками: уже давно забросили прополку

Как избавиться от сорняков на дачном участке — если застелить грядки этим дешевым материалом, то можно забыть о прополке. Дедовский метод, который популярен даже у внуков. Теперь делаем только так — на грядках только те культуры, которые нужны. Все сорные травы пропали.

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Полезным советом на этот счет поделилась садовый эксперт Ирина Корсакова. Блогер вспомнила народные методы борьбы с сорняками — весьма эффективные и безопасные для почвы.

«Хорошо себя проявил кипяток (точечно на сорняк). Но это если врага мало. А если надо освободить площадь побольше, то будем лишать сорняки света как источника фотосинтеза. Годится любой непрозрачный материал, лучше гниющий, например картон», — добавила эксперт по садоводству.

Так, застилаем картоном заросшую поверхность грядок и засыпаем сверху мульчей (Можно использовать солому, траву или измельченные ветки, — Прим. ред.). Спустя два-три месяца все сорняки пропадут.

По материалам vnimanie.pro