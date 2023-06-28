Купили в аптеке за 25 рублей и извели муравьев за вечер: тля следом пропала на участке

Агроном Людмила Шубина посоветовала огородникам очень эффективное средство против муравьев.

Если вы хотите извести тлю, то начните с борьбы против этих насекомых, ведь именно они притащили вредителей к вам на участок и позаботились об их беззаботной жизни на посадках.

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Агроном посоветовала купить в аптеке борную кислоту (стоит рублей 25). Это средство не представляет никакой экологической опасности, а вот для муравьев смертельно. Насекомые парализуются от кислоты и умирают. Вслед за ними исчезнет и тля.

Возьмите 100 граммов любого варенья для приманки (можно использовать перебродившее, старое или остатки), положите в него 1 чайную ложку борной кислоты. Разлейте в маленькие тары (например, в крышечки от бутылок), расставьте у муравейников. Скоро вы их не увидите.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск»