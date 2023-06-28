Вычистили диван от пыли по рецепту времен СССР: мокрая простыня все в себя втянула

Во времена СССР мягкую мебель освобождали от пыли и поверхностных загрязнений именно так. Несмотря на простоту и отсутствие моющих средств, этот метод показал свою эффективность годами реализации.

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Накройте диван или кресло мокрой простыней и пройдитесь по ней специальной выбивалкой для ковров, либо чистым веником, либо плечиками для одежды.

Вы увидите, что простыня в процессе становится сероватой, а когда вы ее уберете, то заметите, что ваша мебель реально стала чище.

Чтобы диван приобрел приятный запах, в воду, в которую вы будете окунать простыню, можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»