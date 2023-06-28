Доллар только за утро дважды подскочил в цене: раскрываем реальные цифры — лучше присесть

Курс доллара дважды за утро 28 июня повысился в цене на торгах Мосбиржи. Согласно последним данным, он достиг цифры в настоящий момент в 85,56 рубля.

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Американская валюта стала стремиться ввысь сразу после событий в Ростове. Кроме того, Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver, считает, что на стоимость доллара повлияло снижение цен на нефть.

Алексей Антонов из компании «Алор брокер» полагает, что доллар подорожал на фоне рубля в связи с прохождением пика налогового периода в России. Эта тенденция продолжится и дальше.

Он считает, что в скором времени курс доллара достигнет рубежа в 89-90 рублей.

Источник: 1prime.ru