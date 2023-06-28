Вычистили всю кухню от липкого налета, пока шла реклама: грязь растворилась на глазах

Если вы поняли, что вашей кухне требуется генеральная уборка, не спешите в магазин за специальными средствами. Часто они бывают слишком агрессивными или, наоборот, недейственными.

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Моющий раствор, который в два счета удалит всю липкую грязь с поверхностей можно сделать и дома. Им вы за считанные минуты приведете все поверхности в порядок.

На 150 миллилитров водки (или разбавленного спирта с водой 1 к 2) добавьте 1,5 столовые ложки мыла. Перелейте в пульверизатор и тщательно взболтайте. Нанесите на поверхности, дайте вступить в реакцию и смойте.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».