Никогда не покупаем средства для ковров: этот состав слизывает грязь сам — разбрызгали — и все!

Даже самые дорогие специальные средства для очищения ковров далеко не всегда справляются на отлично со своими функциями.

Между тем моющий состав для покрытий можно сделать самим в домашних условиях за пару минут. Его эффективность проверили многие хозяйки и блогеры.

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На 1 литр воды нужно взять ⅓ стакана обычного стирального порошка (для светлого ковра можно применять порошок для белых вещей). Положить туда же 1 столовую ложку нашатырного спирта. Перемешать и залить в пульверизатор.

Обязательно надеть перчатки и маску. Хорошо обрызгать веществом ковер, щеткой или губкой распределить состав. В потемневшие места средство втереть. Оставить пропитывать ковер. Спустя 20 минут протереть поверхность влажной тряпкой. Просушить — и можно пользоваться свежим, чистым покрытием.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».