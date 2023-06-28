Просто засыпали и ушли на работу: унитаз сверкает — даже годовалый налет растворяется

Чтобы эффективно и без хлопот убрать наслоения и грязь на унитазе, включая известковый налет и мочевой камень, смешайте поваренную соль и пищевую соду в соотношении один к одному.

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Сода в данном случае выступает как щелочное чистящее средство. Соль усиливает чистящие свойства соды. Кроме того, она работает как прекрасное абразивное вещество.

Высыпьте пару горстей состава в унитаз и распределите по поверхности, заранее ее смочив.

Если унитаз сильно грязный, то оставьте его в таком состоянии на несколько часов, а потом почистит ершиком. Грязь слезет на глазах.

Если же вы делаете ежедневную уборку санфаянса, то приступите к его очищению тут же.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».