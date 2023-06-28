Опытный агроном подсказал: уничтожили всю тлю квасом — трюк с тряпочками

Те, кто не любит химические методы борьбы с тлей, заинтересуются щадящим способом, который предложила агроном Людмила Шубина. На своем участке она применяет именно его.

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Смочите нетканый укрывной материал в квасе, пиве или молочной сыворотке.

Смоченные куски ткани развесьте возле плодовых деревьев. Летающие самки тли тут же забьют все полотна. Им очень нравится запах.

После этого ополосните ткань в ведре с водой, смочите в любой из указанных жидкостей и снова повесьте у деревьев.

Источник: дзен-канал «АиФ-Новосибирск».