В каком месяце рождаются самые гениальные дети

Ученые из американского Национального бюро экономических исследований выяснили, что гениальные дети чаще всего рождаются в сентябре. Они сообразительны, в школе, как правило, учатся на четверки и пятерки. И потом поступают в престижные вузы.

Также ученые заметили, что гении чаще всего появляются в семьях с высоким или средним уровнем достатка.

А вот в августе, согласно их исследованию, наоборот, рождаются менее сообразительные дети. Им сложно дается учеба. Чаще всего эти люди уходят в сферу обслуживания.

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