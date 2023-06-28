Полили свеклу соленой водой — стала сладкой, как сахар: пропорции

Для того, чтобы свекла выросла сладкой и хрустящей, ее надо правильно подкармливать. Растение должно получать питательные вещества — особенно они необходимы в июле.

Просто растворите одну чайную ложку соли в 10 литрах чистой воды. Дайте настояться. После — полейте свеклу полученным раствором.

Таким образом надо подкормить свеклу три раза за сезон — то есть достаточно будет одного раза в месяц.

Свекла в итоге станет сладкой, как сахар.

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