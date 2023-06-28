Огурцов соберете на 40% больше: как приготовить подкормку для дыхания растений

Чтобы огурцы дали на 40% больше плодов, необходимо улучшить их питание и увеличить поступление углекислого газа к растениям. Это легко можно сделать при помощи забродившей травы.

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Просто нарвите сорняки на огороде, положите их в ведро почти доверху и залейте водой. Можно бросить для усиления эффекта пару корочек хлеба или немного дрожжей. Далее оставьте в теплице бродить.

В процессе брожения будет выделяться углекислый газ. Который так необходим огурцу, и что не маловажно необходим корням огурца.

Как только процесс остановится, разведите получившуюся подкормку 1 к 3 или 1 к 5. Полейте огурчики составом.

На такую подкормку огурец отреагирует более чем хорошо, проверено.

Источник: дзен-канал «Сад, наука, огород и лень».