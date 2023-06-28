Разница в возрасте между супругами должна быть такой — получится самая крепкая семья

Психологи уверены, что разница в возрасте между женщиной и мужчиной имеет ключевое значение при заключении брака. По мнению специалистов, самый идеальный интервал — 5–6 лет, когда женщина младше.

Если мужчина старше от 20 лет и выше, то у них с женой могут быть разные интересы. Любовь и страсть со временем проходит, а больше ничего общего между супругами не останется.

То же самое, когда мужчина младше. Психологи уверены, что женщина рискует выйти замуж за собственного ребенка и нянчиться с ним долгое время.

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