Врасплох! Аналитик огласил курс доллара на 3 июля — доллар грохнется

Российский рубль постепенно приходит в себя после событий прошлой недели. В понедельник, напомним, доллар в некоторых банках стоил выше 100 рублей. Однако сейчас все устаканивается. И финансовые аналитики уверены, что тенденция пока продержится.

«К 3 июля доллар будет стоит 82–87, 90–95 — евро, 11,4–12,0 — юань», — заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его словам, события на выходных застали врасплох инвесторов, местами даже наблюдались панические настроения.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».