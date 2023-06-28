Урожай сразит наповал: чем подкормить клубнику после обрезки — новые листья быстро отрастут

За клубникой после сбора урожая надо также ухаживать, как и до. Опытные огородники советуют вовремя увлажнять почву, а растение удобрять.

В качестве удобрения лучше использовать как минеральные препараты, так и органические подкормки.

Возьмите любую траву, залейте ее водой и продержите трое суток — нужно проследить, когда закончится процесс брожения.

Затем разбавьте с чистой водой в пропорции 1:5 и полейте кусты клубники. Новые листья тут же начнут расти — ягоды получат питательные вещества, которые им необходимы в июле.

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