Избавились от тли тремя лавровыми листами: помогло моментально — трухой осыпалась (народный рецепт)

С тлей обычно идет очень сложная борьба из-за того, что вредители спасаются от инсектицидов в скрученных листах.

Поэтому на этих насекомых нужно действовать хитростью — не только уничтожать их, но и привлекать божьих коровок, которые легко проникают в укрытия тли и пожирают их там.

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И тут нам может помочь обычный лавровый лист, его аромат не выносит тля, а вот божья коровка обожает. Этот жучок прилетит в ваш сад и завершит начатое вами дело.

На один литр воды возьмите 3 лавровых листа, 3 гвоздики, 3 чайные ложки сухого укропа.

Прокипятите 3–5 минут, добавьте 3 зубчика чеснока, разведите в 5–10 литрах воды и опрыскайте культуры вечером.

Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень».