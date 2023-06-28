Объявлен курс доллара на 1 сентября: аналитики назвали честные цифры

Экономические аналитики уверены, что в ближайшее время курс доллара сдаст свои позиции. Страсти прошли, валютчики начали успокаиваться, в это поддержит нашу валюту.

Но существенных сдвигов видеть не придется. Да, доллар снизится ниже 100, но не намного.

«При его ухудшении в среднесрочной перспективе на фоне снижения экспорта рубль окажется под давлением и может выйти на уровни 85–87 за доллар, оставаясь на этих отметках до 1 сентября», — заявила руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Экспобанка Полина Хвойницкая.

По последним данным, доллар стоит на Московской бирже 85,03 рублей, евро - 93,17.

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