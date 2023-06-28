Как прочитать удаленное сообщение в WhatsApp — в три счета

Если вы нечаянно удалили сообщение в WhatsApp, то восстановить его можно. Откройте настройки мессенджера и перейдите в раздел «База данных». Именно там содержатся все базы чатов.

Вам нужен файл под названием под названием msgstore.db.crypt12. Нажмите на него и удерживайте. Робот попросит вас изменить название — соглашайтесь.

Поставьте msgstore_backup.db.crypt12. Таким образом вы включите защиту от перезаписи.

Далее откройте приложение Google Drive («Google Диск») и найдите раздел «Резервные копии» в верхнем меню, которое открывается по нажатию на значок с тремя линиями.

Затем удалите WhatsApp с телефона и тут же скачайте его заново. После этого авторизуйтесь и запустите процедуру восстановления чатов из локальной копии. Все появится.

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