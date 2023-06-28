Как двумя ложками зубной пасты уничтожить всю тлю на участке: два дня ищем — ни одной нет

Муравьев и тлю можно начисто уничтожить на участке народным составом с парой ложек зубной пасты. Насекомые боятся этого раствора как огня и моментально пропадают с посадок.
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Этот способ не только эффективен, но и безопасен для растений и человека.
Две столовые ложки зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды, одну столовую ложку яблочного уксуса смешайте в одной посуде.
Одну столовую ложку данного состава растворите в одном литре воды. Опрыскайте данным составом места скопления муравьев и тли. Уже через пару дней от вредителей не останется и следа!
Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».