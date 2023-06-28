Как двумя ложками зубной пасты уничтожить всю тлю на участке: два дня ищем — ни одной нет

Этот способ не только эффективен, но и безопасен для растений и человека.

Две столовые ложки зубной пасты, одну столовую ложку пищевой соды, одну столовую ложку яблочного уксуса смешайте в одной посуде.

Одну столовую ложку данного состава растворите в одном литре воды. Опрыскайте данным составом места скопления муравьев и тли. Уже через пару дней от вредителей не останется и следа!

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».