Послушали бабушку и напитали огурцы народной подкормкой: никаких болячек, собирать не успеваем

Бабушкин метод обновления и стимулирования роста огурцов с сывороткой и йодом в народе называют «болтушкой». Он проверен многочисленными огородниками на эффективность.
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Эта подкормка эффективно борется с целым списком заболеваний культуры, уничтожает ряд вредителей, оздоравливает огурчики, стимулирует плодоношение, усиливает растения.
Возьмите 9 литров теплой воды и 1 литр свежей молочной сыворотки. Перемешайте, добавьте 40 капель 5%-ной спиртовой настойки йода.
Опрыскайте огурцы получившимся составом, когда на них не попадают прямые солнечные лучи. Особо уделите внимание зоне прикорневой шейки, в районе которой часто начинается гниль.
Источник: дзен-канал «Зеленые истории».