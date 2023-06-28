Россияне с трудом сдерживают слезы: курс доллара взлетел вновь — растерзанные надежды

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Однако чуть позже и банки, и инвесторы на торгах успокоились и стали понижать стоимость валюты США. Россияне успокоились: у них появилась надежда и на дальнейшее падение доллара. Кто-то занял низкий старт, мечтая о выгодном приобретении купюр.

Надежды соотечественников разбились утром 28 июня, когда Мосбиржа вновь сообщила о повышении курса доллара. Утром он вырос до 85,08 рубля, евро тоже поднялся, достигнув показателя в 93,45 рубля.

Источник: 1prime.ru