Россияне с трудом сдерживают слезы: курс доллара взлетел вновь — растерзанные надежды

После событий в Ростове-на-Дону доллар стал стремительно повышаться в цене. Российские банки мгновенно задрали стоимость американской валюты в выходные дни, а в понедельник те же события повторились на Московской бирже.
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Однако чуть позже и банки, и инвесторы на торгах успокоились и стали понижать стоимость валюты США. Россияне успокоились: у них появилась надежда и на дальнейшее падение доллара. Кто-то занял низкий старт, мечтая о выгодном приобретении купюр.
Надежды соотечественников разбились утром 28 июня, когда Мосбиржа вновь сообщила о повышении курса доллара. Утром он вырос до 85,08 рубля, евро тоже поднялся, достигнув показателя в 93,45 рубля.
Источник: 1prime.ru