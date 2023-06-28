Обратите внимание на свои розы – повреждения на бутонах расскажут о вредителе

Стало известно, кто может насести вред розам в саду.
Оказалось, трипсы выгрызают бутоны этого растения. Поэтому распознать наличие такого насекомого в розарии нужно чем раньше, тем лучше. Эксперт рассказала, как это сделать.
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Трипсы дают о себе знать, когда бутон еще не раскрылся. К слову, он и не раскроется, если на растении много мелких повреждений. Потому что это следы вредителей.
Избавиться от насекомых можно с помощью препаратов-инсектоакарицидов. Их стоит применять каждые 5-7 дней примерно три раза. Потом интервал меняют на один раз в две недели. Об этом рассказали в belnovosti.by.
Напомним, ранее эксперты поделились, как ухаживать за гладиолусом.