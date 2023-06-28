Используйте грелку вместо кондиционера — эффект вас порадует

Стало известно, как заменить кондиционер обычной грелкой.

Если не хватает средств на кондиционер, можно использовать этот трюк с грелкой. По словам сомнолога Ханы Патель, такой способ поможет забыть об испарине во время сна.

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Суть трюка заключается в охлаждении кровати перед сном. Необходимо оставить резиновую грелку с холодной водой на кровати за час до сна.

Еще сомнолог посоветовала спать в определенной позе. Спать на спине с раставленными в стороны руками и ногами комфортнее в жару. Об этом рассказали в tut-news.ru.