«Не белым лаком, а сливочным оттенком»: новый тренд среди ногтевого покрытия

Стало известно, какой маникюр стоит сделать в ближайшее время.
Оказалось, что на смену известному многим французскому маникюру пришел американский. Он подразумевает окрашивание кончиков ногтей в сливочный цвет.
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«Американский маникюр — это более спокойная интерпретация классического французского варианта. Кончики обычно окрашивают не белым лаком, а сливочным оттенком. При этом большая часть пластины также остается без цветового покрытия. Ее только закрепляют глянцевым топом, придавая блеск», — отметили эксперты vogue.com.
Напомним, ранее стало известно, как пользоваться в жару матирующими салфетками.