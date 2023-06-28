«Не белым лаком, а сливочным оттенком»: новый тренд среди ногтевого покрытия

Маникюр. Фото: Global Look Press 

Этот дизайн может разнообразить выбор любительниц маникюра в классических цветах.

Стало известно, какой маникюр стоит сделать в ближайшее время.

Оказалось, что на смену известному многим французскому маникюру пришел американский. Он подразумевает окрашивание кончиков ногтей в сливочный цвет. 

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«Американский маникюр — это более спокойная интерпретация классического французского варианта. Кончики обычно окрашивают не белым лаком, а сливочным оттенком. При этом большая часть пластины также остается без цветового покрытия. Ее только закрепляют глянцевым топом, придавая блеск», — отметили эксперты vogue.com.

Напомним, ранее стало известно, как пользоваться в жару матирующими салфетками

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