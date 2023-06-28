Лайфхак из мира красоты: сколько раз в день протирать лицо матирующими салфетками

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться матирующими салфетками.
Отметим, что в летнее время кожа становится более склонной к жирности. Специальные матирующие салфетки могут быстро устранить жирный блеск.
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Такие салфетки содержат диоксид цинка, салициловую кислоту, тальк или экстракт бамбукового угля. Эти компоненты подсушивают кожу и убирают жирный блеск.
Однако частое использование может нарушить баланс кожи и вызвать раздражение и сухость. Важно избегать использования одной и той же салфетки на разных зонах лица.
Бьюти-эксперты рекомендуют использовать матовые салфетки не более 2 раз в день для нормальной и комбинированной кожи. А для жирной кожи можно увеличить количество использований до 3-4 раз в день и закрепить эффект слоем пудры. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.