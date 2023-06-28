Лайфхак из мира красоты: сколько раз в день протирать лицо матирующими салфетками

Салфетки. Фото: Global Look Press 

Воспользуйтесь этим советом для улучшения кожи.

Эксперты рассказали, как правильно пользоваться матирующими салфетками.

Отметим, что в летнее время кожа становится более склонной к жирности. Специальные матирующие салфетки могут быстро устранить жирный блеск.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Такие салфетки содержат диоксид цинка, салициловую кислоту, тальк или экстракт бамбукового угля. Эти компоненты подсушивают кожу и убирают жирный блеск. 

Однако частое использование может нарушить баланс кожи и вызвать раздражение и сухость. Важно избегать использования одной и той же салфетки на разных зонах лица.

Бьюти-эксперты рекомендуют использовать матовые салфетки не более 2 раз в день для нормальной и комбинированной кожи. А для жирной кожи можно увеличить количество использований до 3-4 раз в день и закрепить эффект слоем пудры. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.

Читайте также