Три средства, которые спасут блонд после контакта с бассейном

Летом люди чаще плавают, в том числе и в бассейнах. Однако для блондинок контакт с хлорированной водой иногда оборачивается кошмаром.

Все дело в том, что после воды в бассейне на блонде проступает зеленоватый оттенок. Это последствие химической реакции между осветлителем и хлором, присутствующим в бассейне.

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Чтобы избежать неприятного оттенка, воспользуйтесь этими советами.

Возьмите кетчуп. Он может использоваться для нейтрализации зеленого оттенка волос. Нанесите его на волосы в качестве маски перед мытьем и оставьте на 30 минут, предварительно накрыв голову шапочкой для душа и полотенцем. Вместо кетчупа можно также использовать томатный сок: промойте волосы им и оставьте на 5-10 минут.