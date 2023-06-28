Три средства, которые спасут блонд после контакта с бассейном

Летом люди чаще плавают, в том числе и в бассейнах. Однако для блондинок контакт с хлорированной водой иногда оборачивается кошмаром.
Все дело в том, что после воды в бассейне на блонде проступает зеленоватый оттенок. Это последствие химической реакции между осветлителем и хлором, присутствующим в бассейне.
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Чтобы избежать неприятного оттенка, воспользуйтесь этими советами.
Возьмите кетчуп. Он может использоваться для нейтрализации зеленого оттенка волос. Нанесите его на волосы в качестве маски перед мытьем и оставьте на 30 минут, предварительно накрыв голову шапочкой для душа и полотенцем. Вместо кетчупа можно также использовать томатный сок: промойте волосы им и оставьте на 5-10 минут.
Лимонный сок также может быть использован для нейтрализации зеленого оттенка волос. Нанесите его перед мытьем головы. Но будьте осторожны, поскольку лимонный сок содержит кислоту. Его не следует часто использовать, чтобы не повредить волосы.
Еще подойдут пищевая сода и разрыхлитель для выпечки. Смешайте содержимое одного пакетика с водой, чтобы получилась кремообразная паста. Нанесите ее на волосы и оставьте примерно на 15 минут. Затем тщательно смойте и вымойте голову как обычно. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.