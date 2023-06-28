«Поможет им одержать ряд побед»: Тамара Глоба осчастливила этот знак

Стало известно, какой знак будет рисковать в ближайшее время и за это получит вознаграждение.
Тамара Глоба отметила Рыб как тех, кто уже в июне сможет стать любимцем судьбы. Астролог спрогнозировала Рыбам хорошую награду за смелость.
Рыбы в среду, 28 июня, ощутят счастье. Они поймут, что старались не зря.
«Рыбы готовы будут принимать рискованные решения и поддерживать не доведенные до совершенства идеи, чтобы добиться своих целей – это, как ни странно, поможет им одержать ряд побед над конкурентами. День благоприятен для романтических свиданий и дружеского общения», – процитировали астролога в rsute.ru.
Напомним, ранее астрологи рассказали, что следует убрать из женской сумки.