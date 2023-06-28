«Поможет им одержать ряд побед»: Тамара Глоба осчастливила этот знак

Вознаграждение. Фото: Global Look Press

Астролог назвала тех, кому повезет 28 июня.

Стало известно, какой знак будет рисковать в ближайшее время и за это получит вознаграждение.

Тамара Глоба отметила Рыб как тех, кто уже в июне сможет стать любимцем судьбы. Астролог спрогнозировала Рыбам хорошую награду за смелость.

Рыбы в среду, 28 июня, ощутят счастье. Они поймут, что старались не зря.

«Рыбы готовы будут принимать рискованные решения и поддерживать не доведенные до совершенства идеи, чтобы добиться своих целей – это, как ни странно, поможет им одержать ряд побед над конкурентами. День благоприятен для романтических свиданий и дружеского общения», – процитировали астролога в rsute.ru.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что следует убрать из женской сумки.

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