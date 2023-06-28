«Ищет себя внутреннего»: нумеролог объяснила внешние изменения Филиппа Киркорова

«Также можно посмотреть по вибрации года для Филиппа, к чему его толкают в 2023 году. Это пятерка: время перемен, нестабильности, здесь нужно быть аккуратнее с новыми знакомствами, чтобы не попасть под чужое влияние», – добавила эзотерик.

Зато поп-король может без страхов путешествовать.