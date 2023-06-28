«Ищет себя внутреннего»: нумеролог объяснила внешние изменения Филиппа Киркорова

Стало известно, почему исполнитель Филипп Киркоров резко поменял внешность.
Нумеролог связала перемены в жизни артиста с его предназначением в этой жизни.
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«Возможно, что сейчас путем перемен во внешности артист ищет себя внутреннего, и чуть позже он придет к своему личному личностному росту, развитию духовности и отдаче того опыта, который у него уникален», – заявила эксперт по нумерологии.
«Также можно посмотреть по вибрации года для Филиппа, к чему его толкают в 2023 году. Это пятерка: время перемен, нестабильности, здесь нужно быть аккуратнее с новыми знакомствами, чтобы не попасть под чужое влияние», – добавила эзотерик.
Зато поп-король может без страхов путешествовать.
«В этом году Филиппу очень хорошо путешествовать, даже вести репортажи из поездок. Возможна встреча с духовным проводником, но его нужно хорошо поискать и чувствовать отклик души, не стоит доверять первому встречному», – объяснила Ирина Лидерман в беседе с passion.ru.