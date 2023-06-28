Это место на кухне засияет чистотой: для чего смешивают уксус и лимонную кислоту

Стало известно, для чего стоит смешать уксус и лимонную кислоту.

Этот раствор поможет сотворить необычное на вашей кухне. Такое средство поможет быстро и эффективно очистить микроволновку от застаревшей грязи.

Стоит разбавить уксус водой в пропорции 1:1. Затем положить чайную ложку лимонной кислоты. Емкость с таким раствором поставьте в микроволновку и нагревайте в течение 5 минут.

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Грязь со стенок легко уйдет за это время. Достаточно будет смыть ее губкой или тряпкой. Об этом рассказали в thevoicemag.ru.