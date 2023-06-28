Дешево, но со вкусом: как сделать «богатый» ремонт без вреда для кошелька

Эксперт объяснил, как сделать ремонт дома без лишних затрат. При этом внешний вид порадует вас.

Специалист посоветовал выбрать интерьер в золотых тонах. Но не стоит перебарщивать. Можно выбрать акценты в виде светильников или картин. Если не нравится золото, можно выбрать медь или хром.

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Старинные статуэтки из железа и вазы также добавят ощущение роскоши. Темное дерево или камень отлично впишутся в такой интерьер.