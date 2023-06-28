«Если вас штормит, то сделайте тест»: эти два знака зодиака ждут приятные сюрпризы в личной жизни в июле

Фото: freepik.com

Астролог Анна Савельева отметила, что середина лета принесет эмоциональные всплески.

Отношения обычно развиваются постоянно. Кто-то придумывает общие хобби, другие ходят на свидания, чтобы подогреть отношения. Лето особая жаркая пора для любви. Астролог Анна Савельева в беседе с сайтом Teleprogramma.pro рассказала, кому в июле ждать сюрпризов в личной жизни. Она назвала два знака зодиака, которые столкнуться с эмоциональным всплеском. 

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«Девам в июле везет в любви, вы можете по прежнему генерировать необычные идеи для свиданий. И у многих Дев ожидается сюрприз, возможно им сделают предложение. 

У Рыб июль будет очень эмоциональный и волнительный, вприципе как и они сами. А все потому, что представители данного знака, узнают, что эмоциональность вызвана гормональным всплеском на фоне беременности. Так что если вас штормит, то сделайте тест», – поделилась астролог.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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