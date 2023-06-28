«Кратного сокращения цен ждать не стоит»: эксперт рассказала про изменение чека на продуктовые товары

Стало известно, что станет с ценами на российском рынке.
Оказалось, что низкие цены ждут россиян на полках с сезонными фруктами и овощами.
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«Насыщение рынка во многом определяет уровень цен на такие товары. При этом надо понимать, что сезон у этих товаров относительно не долгий. Черешня, например, скоро отойдет, цены на нее снижаться больше не будут», – отметила специалист.
«В целом же по рынку продуктовых товаров мы видим рост цен и инфляцию. Так что дальнейшего кратного сокращения цен ждать не стоит», – заявила Екатерина Федюкович в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее стало известно об открытии аналога известного зарубежного бренда.