Смешайте стиральный порошок с уксусом и перекисью водорода: результат вас поразит - справится с очень сложными пятнами

Стиральный порошок. Фото: Global Look Press

Средство отлично отстирывает пятна, которые появляются на белой обуви.

Белая обувь сейчас в тренде, смотрится она эффектно и способна сделать стильным любой образ.

Вот только все могут испортить пятна. Порой они бывают так устойчивы, что просто влажной тряпки для их удаления недостаточно.

Справиться с проблемой поможет эффективное средство. Готовится оно из ингредиентов, которые есть в каждом доме, - стиральный порошок, столовый уксус и перекись водорода.

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Насыпьте в любую удобную емкость немного стирального порошка, залейте его наполовину перекисью водорода. После чего добавьте небольшое количество уксуса и перемешайте старой зубной щеткой. 

Через какое-то время появится много пены. Ею и надо будет почистить обувь с помощью щетки. При необходимости чистку можно повторить.

Компоненты вступят в реакцию и появится много пены. Именно этой пеной с помощью щетки нужно почистить загрязнения. 

По материалам Life.ru.

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