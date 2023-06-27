Смешайте стиральный порошок с уксусом и перекисью водорода: результат вас поразит - справится с очень сложными пятнами

Белая обувь сейчас в тренде, смотрится она эффектно и способна сделать стильным любой образ.

Вот только все могут испортить пятна. Порой они бывают так устойчивы, что просто влажной тряпки для их удаления недостаточно.

Справиться с проблемой поможет эффективное средство. Готовится оно из ингредиентов, которые есть в каждом доме, - стиральный порошок, столовый уксус и перекись водорода.

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