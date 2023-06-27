От 78 до 90 рублей: эксперты озвучили курс доллара на ближайшие полгода — будет лихорадить

Рубль во вторник, 27 июня, на торгах на Московской валютной бирже довольно символически прибавил к доллару и уступил по отношению к евро и юаню.

Финансовые аналитики считают, что рубль в ближайшие недели продолжит дешеветь. Предпосылок к росту курса национальной валюты эксперты пока не видят.