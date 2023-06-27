От 78 до 90 рублей: эксперты озвучили курс доллара на ближайшие полгода — будет лихорадить

Рубль во вторник, 27 июня, на торгах на Московской валютной бирже довольно символически прибавил к доллару и уступил по отношению к евро и юаню.
Финансовые аналитики считают, что рубль в ближайшие недели продолжит дешеветь. Предпосылок к росту курса национальной валюты эксперты пока не видят.
«В краткосрочной перспективе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 82,5-86,5 рубля», — оценил Юрий Кравченко из компании «Велес капитал».
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Осенью же, как считают финансовые аналитики, есть основания полагать, что рубль будет укрепляться.
В течение ближайших 3-6 месяцев доллар может снизиться (в условиях давления на импорт) к 78-80 рублям с последующим возвратом к 85-90 рублям к концу года, считает Дмитрий Полевой из компании «Локо-инвест».
По материалам 1prime.ru