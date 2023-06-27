Добавьте это в воду для полива моркови, иначе рискуете остаться без урожая — нужно поспешить

Иногда морковь вырастает мелкая, и дачники искренне не понимают, в чем дело. Ведь они старались весь сезон баловать культуру всевозможными подкормками. Полив тоже не пропускали. И от вредителей защищали исправно. Но толку — ноль.

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Как выяснилось, все усилия напрасны, если в почве не хватает самой обычной соли. Оказывается, хлорид натрия выступает в роли проводника. Если это вещество в дефиците, то морковь просто не усвоит другие питательные элементы.

Чтобы избежать подобных проблем, необходимо дважды за сезон полить грядки особым составом. Для его приготовления нужно растворить 15 граммов соли в 10 литрах воды. Этого количества жидкости хватит на участок в 2 м².

Источник: tut-news.ru