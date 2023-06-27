Нужно ли на самом деле удалять клубничные усы — не все так просто

Многие садоводы уверены в том, что у клубники нужно обязательно обрезать усы. На самом деле не все так однозначно. Ведь иногда вместо так называемых усов нужно удалять цветки растения.

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Что и когда нужно убирать, зависит от ваших целей. Если вы хотите получить крепкие кустики для разведения ягоды, то усы необходимо оставить. А вот цвет лучше оборвать, чтобы все питательные вещества шли исключительно на формирование новых розеток.

А если ваша цель — крупные плоды, то усы нужно обязательно отсечь. Чтобы клубника не тратила на них свои ресурсы. Процедуру можно проводить прямо в период плодоношения. Ягодам это пойдет на пользу.

Источник: издание belnovosti.by