Повысят почти до 26 тысяч рублей: появился предварительный график индексации пенсий до 2026 года

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Согласно графику, предполагается, что с 1 января 2024 года рост будет на 5,3 процента — средний размер выплаты дойдет до 22 772 рублей.

Затем индексация запланирована на 1 февраля 2025 года — на 4%, далее 1 апреля — «корректировка» на 3,8%. Еще одно повышении пенсии ожидается с 1 февраля 2026 года — на 4%, с 1 апреля — «корректировка» на 2,8%.

Таким образом, через три года средняя пенсия неработающих россиян должна вырасти до 25 690 рублей, пишет РБК.