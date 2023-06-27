Ни одна муха не проскочит: москитная сетка и спреи не нужны — есть способ лучше

Иногда кажется, что мухи возникают из буквально воздуха. Потому что эти надоедливые вредители умудряются обойти даже москитную сетку. К счастью, есть более эффективные способы защитить свое жилище от насекомого. Об одном из них и пойдет речь.

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Чтобы в квартиру не просочилась ни одна муха, необходимо протереть оконные и дверные проемы специальным составом. Готовится он просто. Вам потребуется смешать 1 литр воды и полстакана уксуса.

Дело в том, что мухи не переносят резкого запаха этого продукта. Поэтому они долгое время будут пролетать мимо вашей квартиры.

Повторяйте процедуру по мере необходимости. И вредитель ни за что к вам не сунется.

Источник: издание belnovosti.by