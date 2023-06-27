Чем завершились торги на валютной бирже: стал известен реальный курс доллара — волосы дыбом от этих цифр

Торги на Московской валютной бирже в этот вторник, 27 июня, завершились. К концу дня рубль сумел немного укрепить по отношению к доллару. Но по-прежнему сбавил позиции по отношению к евро и юаню.

Курс доллара за день снизился на 3 копейки, до 85,06 рубля, юаня — поднялся на 6 копеек, до 11,79 рубля, евро — на 42 копейки, до 93,23 рубля.

От этих высоких цифр волосы могут встать дыбом, особенно у людей, которые за курсом валют практически не следят.

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