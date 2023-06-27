Как простимулировать петунию в июле: зацветет пуще прежнего — будете хвастаться

Многие дачники украшают свои участки петуниями. Цветок отлично себя чувствует как в кашпо, так и в открытом грунте. Он радует глаз до середины лета, а затем потихоньку начинает сдавать позиции. Чтобы предотвратить увядание и простимулировать появление свежих бутонов, бывалые садоводы рекомендуют воспользоваться тремя хитростями.

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В первую очередь необходимо обрезать растение. Эту процедуру следует проводить регулярно, чтобы созревание семян не вытягивало силы из цветка.

Затем следует подкислить почву с помощью раствора лимонной кислоты. На 10 литров воды потребуется взять 1 маленькую ложку продукта. Это нужно, чтобы петуния могла получать необходимые вещества из земли.

Третий момент касается удобрения. Петунию нужно обязательно подкормить под корень любым минеральным комплексом. А также обработать азотным удобрением и раствором монофосфата калия надземную часть растения.

Если сделать все по этой инструкции, то безупречный вид клумбы будет радовать вас до самой осени.

Источник: издание belnovosti.by