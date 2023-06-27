Нумеролог рассказала, что ждет россиян: о путешествиях придется забыть

В последнее время путешествовать россиянам стала сложно. Ряд стран перестали выдавать визы, а так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов, на многие курорты можно попасть только с пересадками. Цены на билеты тоже стали кусаться. нумеролог Кристина Егиазарова считает, что в 2023 году все может еще сильнее усугубиться из-за происходящего в мире.
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По словам эксперта, не исключено закрытие границ в течение 2023 года. Она также отметила, что возможно другие страны перестанут принимать граждан РФ. До какого времени будут действовать ограничения, нумеролог не уточнила. Она поделилась своим прогнозом в беседе с Лаурой Джугелией.