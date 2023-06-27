Нумеролог рассказала, что ждет россиян: о путешествиях придется забыть

В последнее время путешествовать россиянам стала сложно. Ряд стран перестали выдавать визы, а так как Европа закрыла небо для отечественных самолетов, на многие курорты можно попасть только с пересадками. Цены на билеты тоже стали кусаться. нумеролог Кристина Егиазарова считает, что в 2023 году все может еще сильнее усугубиться из-за происходящего в мире.