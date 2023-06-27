Как разделаться с тлей за 1 час: ни одной не останется — скукожится и свалится под куст

Тля выглядит совершенно безобидно. Но если вы хоть раз видели ее в деле, то точно знаете, на что способна эта мелкая букашка. Она всегда селится огромными колониями, и в этом ее сила. Благодаря такому подходу вредитель может уничтожить растения за считанные дни.

Поэтому не тяните время, если заметили зараженные посадки. А тут же проведите обработку против насекомого.

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Избавиться от тли можно несколькими способами. Но опытные дачники особенно хвалят состав из эфирных масел и воды.

Для его приготовления вам потребуется взять по 5 капель масла тимьяна, гвоздики, розмарина и перечной мяты. Добавить их в пятилитровое ведро воды. Хорошенько все перемешать и распылить раствор на проблемные растения.

Эффект от процедуры будет заметен уже через час. Тля начнет пропадать. Паутинному клещу тоже не понравится такое угощение. Поэтому против этого вредителя можно использовать это же средство.

Источник: tut-news.ru