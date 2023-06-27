Как разогреть пиццу без микроволновки: будет мягкой и нежной, словно только из печи — маленькая хитрость

Пицца. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не пользуется микроволновкой.

Не всегда есть возможность воспользоваться микроволновкой. А некоторые из принципа не хотят иметь на своих кухнях этот гаджет.

Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она была вкусной, такой, словно ее только что вытащили из печки. Способ есть и довольно простой. Сделать это можно на сухой сковородке.

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Нужно хорошо разогреть сковороду на плите, а затем до минимума уменьшить огонь. Пиццу разрезать на порционные куски, которые умещаются на сковороде, и слегка смочить их нижнюю часть водой. Удобнее всего это делать силиконовой кисточкой. Затем кусочки пиццы нужно уложить на горячую сковороду, накрыть крышкой и держать 2-3 минуты, пока хорошенько не прогреется.

По материалам belnovosti.by

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