Как разогреть пиццу без микроволновки: будет мягкой и нежной, словно только из печи — маленькая хитрость

Не всегда есть возможность воспользоваться микроволновкой. А некоторые из принципа не хотят иметь на своих кухнях этот гаджет.

Как разогреть пиццу без микроволновки, чтобы она была вкусной, такой, словно ее только что вытащили из печки. Способ есть и довольно простой. Сделать это можно на сухой сковородке.

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