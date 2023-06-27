Самое мощное удобрение для перцев! Оживут даже хилые кусты — завалят мясистыми плодами

Иногда перцы упорно не хотят радовать дачников активным ростом. Огородники поливают их разными составами, а толку — ноль.

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Дело в том, что этот овощ очень требователен. Для правильного развития ему необходима куча разных питательных элементов. И если хоть что-то упустить, то мясистых плодов вам не видать.

Тем не менее даже с перцем можно совладать. Для этого потребуется приготовить мощное удобрение, которое полностью закроет потребности ненасытной культуры.

Чтобы получить чудо-средство, возьмите литр крапивного настоя и такое же количество компоста. Добавьте в эту смесь 10 литров воды и 6 больших ложек толченого мела.

Сначала полейте кусты обычной водой, а затем внесите получившееся средство. Расход состава: около 1 литра на каждый корешок. Процедуру рекомендуется проводить несколько раз за лето. Позаботьтесь о перцах сейчас, и они обязательно отблагодарят вас отличным урожаем.

Источник: tut-news.ru