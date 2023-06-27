Не 80 и даже не 100 рублей: раскрыт настоящий курс доллара на начало июля — утешить вас нечем

Рубль на торгах на Московской валютной бирже продолжил падение. Все это — вопреки приближению налогового периода. Как правило, в дни, когда экспортеры сдают выручку в бюджет, национальная валюта начинает укрепляться. Но не в этом месяце.

Пока финансистам утешить нас нечем. По их прогнозам, ситуация складывается так, что доллар продолжит расти. Стоить он будет далеко не 80 рублей, но, к счастью, и не 100.

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