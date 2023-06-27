Накормите слизней этим продуктом: вредители тут же завалятся на бок — останется только собрать

Дачники весь сезон вынуждены держать оборону. Ведь вредители наступают со всех сторон. Чтобы защитить урожай от посягательств, нужно не только прогнать всевозможных жуков и насекомых, но и избавиться от прожорливых моллюсков.

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Слизни любят перекусить всем, что им подвернется. Поэтому, чтобы решить проблему с нашествием этого вредителя, нужно приготовить для него специальное угощение.

Вам не придется смешивать разные продукты. Достаточно просто насыпать в банку немного кукурузной муки и положить ее на бок. Приманку следует разместить в местах скопления моллюсков. Не забывайте о том, что вы имеете дело с ночным пожирателем урожая, поэтому лакомство придется оставить до утра.

Слизни обязательно найдут угощение и, не задумываясь, набьют им пузо. Но переварить муку они не смогут. На следующий день вам останется только собрать моллюсков и выбросить их за пределы своего участка.

Источник: agroxxi.ru