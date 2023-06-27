Почти до 900 тысяч рублей: в России увеличится материнский капитал

В России продолжает действовать программа материнского капитала. В прошлом году суммы выплат были увеличены. Однако эксперты подсчитали, что в ближайшие годы сумма снова станет больше. В следующем году сумму по сертификату материнского капитала проиндексируют на уровень инфляции, что будет равняться 5,3%. Тогда выплата за первого ребенка составит 618,1 тысячи рублей, за второго — 816,7 тысячи рублей.
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По прогнозам Минэкономразвития, в следующие два года цены вырастут на четыре процента. Следовательно в 2025 году размер маткапитала тоже вырастет до 642,8 тысячи рублей на первого ребенка и до 849,4 тысячи рублей — на второго, об этом пишет РБК,