В России выпустили новые деньги: их номинал и внешний вид удивят (фото внутри)

Центробанк России выпустил в обращение новую монету номиналом в три рубля. Приурочено это событие к юбилею исследовательского центра «Курчатовский институт», которому исполняется 80 лет.

Сообщение об этом, а также фото монеты появилось на сайте Центробанка. Монета выполнена из серебра и выпущена тиражом пять тысяч штук.

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