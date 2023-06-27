В России выпустили новые деньги: их номинал и внешний вид удивят (фото внутри)

Пятирублевая монета на фоне купюр в сто рублей. Фото: Global Look Press

Центробанк России представил новую монету, которая обязательна к приему.

Центробанк России выпустил в обращение новую монету номиналом в три рубля. Приурочено это событие к юбилею исследовательского центра «Курчатовский институт», которому исполняется 80 лет.

Сообщение об этом, а также фото монеты появилось на сайте Центробанка. Монета выполнена из серебра и выпущена тиражом пять тысяч штук.

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Новая монета номиналом в три рубля. Фото: Банк России 

Как отметил Центробанк России, новая монета номиналом в три рубля является законным платежным средством и обязательна к приему.

По материалам vnimanie.pro

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