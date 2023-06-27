В России выпустили новые деньги: их номинал и внешний вид удивят (фото внутри)

Центробанк России выпустил в обращение новую монету номиналом в три рубля. Приурочено это событие к юбилею исследовательского центра «Курчатовский институт», которому исполняется 80 лет.
Сообщение об этом, а также фото монеты появилось на сайте Центробанка. Монета выполнена из серебра и выпущена тиражом пять тысяч штук.
Новая монета номиналом в три рубля. Фото: Банк России
Как отметил Центробанк России, новая монета номиналом в три рубля является законным платежным средством и обязательна к приему.
По материалам vnimanie.pro