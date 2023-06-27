Закопайте это на грядках до 10 июля: огурцы попрут с небывалой силой — 3 ведра с куста

Чтобы получить завидный урожай огурцов, нужно сильно попотеть. Так думают начинающие дачники. А матерые огородники уже давно закапывают на грядках лущеный горох и бед не знают. Ведь такая подкормка содержит все необходимые элементы. После нее огурцы начинают расти с бешеной силой.

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Если вы тоже решили провернуть такой трюк, обязательно прочтите эту инструкцию.

Вносить удобрение рекомендуется в первой половине июля. Чтобы горох сработал, нужно взять палочку и прочертить неглубокую канавку вокруг огуречного куста. В получившуюся бороздку следует засыпать ложку лущеного овоща. После этого подкормку необходимо присыпать почвой и утрамбовать сверху.

На этом все. Теперь вам останется только регулярно поливать грядки и собирать урожай.

Источник: дзен-канал «ГЕНЕРАЛЬСКИЙ САД»